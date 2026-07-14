Το βράδυ της Τρίτης (14/07) θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 , Γαλλία - Ισπανία .

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο... εισιτήριο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 φτάνει προς το τέλος, καθώς στις 22:00 έχει οριστεί η σέντρα στην αναμέτρηση Γαλλία - Ισπανία, στο Ντάλας.

Οι «μπλε» του Ντιντιέ Ντεσάν θα παλέψουν για την τρίτη τους συνεχόμενη παρουσία σε τελικό Μουντιάλ, τη στιγμή που οι «φούριας ρόχας» αναζητούν την επιστροφή τους στο... ραντεβού της Κυριακής (19/07) και την κορυφή του κόσμου.

Οι Γάλλοι έφτασαν στον ημιτελικό της Τρίτης (14/07) με τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στο τουρνουά, μια και έχουν σημειώσει 16 τέρματα, ένα λιγότερο από την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, Αργεντινή, η οποία την Τετάρτη (15/07) αντιμετωπίζει στον άλλο ημιτελικό την Αγγλία.

Δείτε τα τέρματα με τα οποία έφτασε η Γαλλία μέχρι τον ημιτελικό: