· Άρσεναλ

Στο... χέρι της Άρσεναλ η απόκτηση του Τζόλη

Οι Λονδρέζοι καλούνται να αποφασίσουν για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη.

Στο... χέρι της Άρσεναλ η απόκτηση του Τζόλη
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Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στο μεταγραφικό παζάρι της Άρσεναλ, καθώς η επικείμενη αποχώρηση του Λεάντρο Τροσάρ φαίνεται πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή του Βέλγου εξτρέμ στη Μπεσίκτας έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, με το συνολικό οικονομικό πακέτο να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 18 εκατ. αφορούν το βασικό ποσό και τα υπόλοιπα δύο εκατ. προβλέπονται ως μπόνους επίτευξης στόχων. Ο έμπειρος δημοσιογράφος χρησιμοποίησε, μάλιστα, το χαρακτηριστικό «Here we go», δείγμα ότι απομένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες.

Με τον Τροσάρ να βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την έξοδο, η Άρσεναλ εξετάζει σοβαρά την ενίσχυση των άκρων της επίθεσης και ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται ψηλά στη λίστα των επιλογών.

Όπως αναφέρει το «The Athletic», οι Λονδρέζοι έχουν ήδη διαμορφώσει το οικονομικό και αγωνιστικό πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας με την Κλαμπ Μπριζ και το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στην τελική κίνηση για τον Έλληνα διεθνή.

Εφόσον η υπόθεση πάρει οριστικά τον δρόμο της ολοκλήρωσης, η Άρσεναλ εκτιμάται ότι θα επενδύσει περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ.

Μια τέτοια συμφωνία θα κατατάξει τον Τζόλη ανάμεσα στις ακριβότερες μεταγραφές Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική άνοδο της χρηματιστηριακής του αξίας.

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