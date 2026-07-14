· Λάρισα

Ο Μπελεβώνης ανέλαβε τεχνικός διευθυντής της ΑΕΛ

Ακόμα μία κίνηση στο διοικητικό κομμάτι για τους Θεσσαλούς.

Ο Μπελεβώνης ανέλαβε τεχνικός διευθυντής της ΑΕΛ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΛ περνά σε μια νέα διοικητική και αγωνιστική εποχή, μετά τις σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του συλλόγου.

Με τον Ζήση Στυλιανό να αναλαμβάνει πλέον τα ηνία της ομάδας, οι «βυσσινί» προχωρούν σε αναδιάρθρωση της διοίκησης, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η αποχώρηση της οικογένειας Νταβέλη σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας προσπάθειας, με τις εξελίξεις να είναι συνεχείς τόσο σε διοικητικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Μάκη Μπελεβώνη ο οποίος αναλαμβάνει την θέση του Τεχνικού Διευθυντή.

Ο Μάκης Μπελεβώνης αγωνίστηκε με την ομάδα του Παναιτωλικού από το 1991 έως το 1997 κι έπειτα στην Καλαμάτα και στον ΟΦΗ πριν επιστρέψει ξανά στον Παναιτωλικό (2007-2012). Με την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας συνέχισε στην ομάδα του Αγρινίου να προσφέρει από διοικητικά πόστα (2013-2026) κυρίως ως Team Manager και Technical Director στην Super League έχοντας μεγάλη εμπειρία και αναγνώριση στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μάκη καλώς όρισες στην ΑΕΛ Novibet. Ευχόμαστε καλή Υγεία και οι επιλογές σου στον μεταγραφικό σχεδιασμό και στη διοικητική δομή να φέρουν πολλές επιτυχίες!».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:28 SUPER LEAGUE

Κρίστιανσεν: «Θέλω να έχουμε επιτυχίες και να επαναφέρουμε το μεγαλείο στον Παναθηναϊκό»

16:14 EUROLEAGUE

Eπέστρεψε στη Φενέρμπαχτσε o Σανλί

16:04 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ανανέωσε μέχρι το 2030 ο Χρήστος Φίλης

15:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολοκλήρωσε το «μπαμ» με Ζόμερ η Κλαμπ Μπριζ

15:18 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Το συγκινητικό video για τα εισιτήρια διαρκείας

15:01 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Συνεδριάζει το Δ.Σ. για την προκήρυξη και τα τηλεοπτικά

14:57 SUPER LEAGUE

Αύριο (15/7) ο τρίτος γύρος εκλογών της Super League!

14:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ πήρε θέση για Φαν Ντρόνγκελεν

14:50 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Αγγλία – Αργεντινή: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην Ατλάντα

14:32 SUPER LEAGUE

Νέα ισοψηφία Αλαφούζου-Μαρινάκη στις εκλογές της Λίγκας!

14:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Πρόταση της Άρσεναλ για τον Χρήστο Τζόλη»

13:52 EUROLEAGUE

«Έκλεισε» Στάνλεϊ Ουμούντε η Μπαρτσελόνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας