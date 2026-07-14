Ο Μπελεβώνης ανέλαβε τεχνικός διευθυντής της ΑΕΛ

Η ΑΕΛ περνά σε μια νέα διοικητική και αγωνιστική εποχή, μετά τις σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του συλλόγου.

Με τον Ζήση Στυλιανό να αναλαμβάνει πλέον τα ηνία της ομάδας, οι «βυσσινί» προχωρούν σε αναδιάρθρωση της διοίκησης, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η αποχώρηση της οικογένειας Νταβέλη σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας προσπάθειας, με τις εξελίξεις να είναι συνεχείς τόσο σε διοικητικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Μάκη Μπελεβώνη ο οποίος αναλαμβάνει την θέση του Τεχνικού Διευθυντή.

Ο Μάκης Μπελεβώνης αγωνίστηκε με την ομάδα του Παναιτωλικού από το 1991 έως το 1997 κι έπειτα στην Καλαμάτα και στον ΟΦΗ πριν επιστρέψει ξανά στον Παναιτωλικό (2007-2012). Με την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας συνέχισε στην ομάδα του Αγρινίου να προσφέρει από διοικητικά πόστα (2013-2026) κυρίως ως Team Manager και Technical Director στην Super League έχοντας μεγάλη εμπειρία και αναγνώριση στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μάκη καλώς όρισες στην ΑΕΛ Novibet. Ευχόμαστε καλή Υγεία και οι επιλογές σου στον μεταγραφικό σχεδιασμό και στη διοικητική δομή να φέρουν πολλές επιτυχίες!».