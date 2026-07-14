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ΑΕΚ: Μπήκε σε φουλ ρυθμούς ο Γιόβιτς

Ευχάριστα με Γιόβιτς και Στρακόσα στην Ένωση.

ΑΕΚ: Μπήκε σε φουλ ρυθμούς ο Γιόβιτς
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Ευχάριστα νέα προέκυψαν για την ΑΕΚ από την πρωινή προπόνηση στο Άπελντορν, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τρεις σημαντικούς ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν σε φουλ ρυθμούς.

Οι Γιόβιτς, Λιούμπιτσιτς και Ζούμπκοφ άφησαν πίσω τους το ατομικό πρόγραμμα που ακολούθησαν την προηγούμενη ημέρα και προπονήθηκαν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, θέτοντας εαυτούς στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.

Αντίθετα, εκτός ομαδικού προγράμματος παρέμειναν οι Ζίνι, Ντομαγκόι Βίντα και Πέτρος Μάνταλος, οι οποίοι συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα, με στόχο να επανέλθουν σταδιακά σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα.

Θετικά είναι τα μηνύματα και για τον Θωμά Στρακόσια. Ο Αλβανός διεθνής τερματοφύλακας ανεβάζει καθημερινά την ένταση της προπόνησής του και συμμετέχει πλέον σε μέρος των ασκήσεων των τερματοφυλάκων.

Στην ΑΕΚ εκτιμούν πως με την επιστροφή της ομάδας στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας, ο Στρακόσια θα είναι σε θέση να ενταχθεί πλήρως στο κανονικό πρόγραμμα, αποτελώντας ακόμη μία σημαντική λύση για τον Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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