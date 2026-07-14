Αύριο (15/7) ο τρίτος γύρος εκλογών της Super League!

Η ανακοίνωση της Λίγκας!

Αύριο (15/7) ο τρίτος γύρος εκλογών της Super League!
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Ο δεύτερος γύρος των εκλογών για την ανάδειξη νέου προέδρου στη Stoiximan Super League δεν έδωσε αποτέλεσμα, καθώς οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος παρέμειναν ισόπαλοι με ψήφους 7-7.

Μετά το νέο αδιέξοδο, ο συνεταιρισμός ανακοίνωσε την ημερομηνία διεξαγωγής του τρίτου γύρου της εκλογικής διαδικασίας, προκειμένου να προκύψει ο νέος πρόεδρος της Λίγκας, η οποία θα είναι την Τετάρτη (15/7) στις 15:30.

Οι δύο πλευρές καλούνται πλέον να αναζητήσουν τη λύση που θα οδηγήσει στην ανάδειξη προέδρου, με τις επόμενες επαφές μεταξύ των ΠΑΕ να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την έκβαση της διαδικασίας.

Η ανακοίνωση

«Κατά τις σημερινές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, σε συνέχεια ισοψηφίας των δύο υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου, αλφαβητικώς, των κ.κ. Ιωάννη Αλαφούζου και Ευάγγελου Μαρινάκη, ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η αναπλ. Πρόεδρος κ. Αικατερίνη Κοξένογλου παραμείνει, με εξουσίες Προέδρου, μέχρι τις 15 Ιουλίου, οπότε και θα πραγματοποιηθούν νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου»

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