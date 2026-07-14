Προεδρία Super League: Η πρόταση της ΕΠΟ που δεν εισακούστηκε και όσα είπε ο Μαρινάκης

Το θρίλερ για την ανάδειξη του νέου προέδρου της Super League συνεχίζεται, καθώς η δεύτερη διαδοχική ψηφοφορία έφερε το ίδιο αποτέλεσμα, με τους Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο να αναδεικνύονται ισόπαλοι 7-7.

Προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, κατέθεσε μια ενωτική συμβιβαστική πρόταση, ζητώντας από τους δύο διεκδικητές να μοιραστούν τη θητεία της επόμενης διετίας, αναλαμβάνοντας από έναν χρόνο ο καθένας.

Αν και η πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου αντιμετώπισε θετικά το συγκεκριμένο σενάριο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του, κάνοντας λόγο για «στημένη πρόταση» και ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να μπει στην συγκεκριμένη διαδικασία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης:

«Προφανώς δε δέχομαι την στημένη πρόταση της ΕΠΟ. Αυτό που ξέχασε να πει ο κύριος Γκαγκάτσης είναι ότι ο κύριος Σαββίδης έκανε τα πάντα για να βγει ο κύριος Αλαφούζος και θα τα δούμε όλα από εδώ και εμπρός και για το τι πίεση είχε ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΕΠΟ με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο.

Επίσης τι λαγούς και πετραχήλια έταξαν σε άλλες ομάδες και πώς πιέστηκαν οι ιδιοκτήτες επίσης και με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο! Και όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα. Είπαμε να μην μπλέκουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική, αλλά και πάλι υπήρχαν πολιτικές πιέσεις για να ψηφίσουν οι ομάδες τον κύριο Αλαφούζο.

Τελικά είμαστε πάλι στο 7-7. Απέδειξα από την αρχή της θητείας μου στην Προεδρία της Super League ότι θέλω το καλό όλων των ομάδων. Με τη μεγάλη χορηγία που εξασφαλίστηκε που έκανε βιώσιμη τη λειτουργία της Super League, αλλά και με την προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση την οποία προσπαθήσαμε.

Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για τέσσερα χρόνια, για να μην έχουν ανάγκη ούτε Μαρινάκη, ούτε Αλαφούζο, ούτε Σαββίδη. Και επειδή δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου με το να είμαι πρόεδρος της Super League, ούτε την ομάδα μου βοηθάει πουθενά, για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, σας λέω ότι δέχομαι να έχουμε έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, όπως η Αντιπρόεδρος κυρία Κοξένογλου, που αποδεδειγμένα είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού».

Στον αντίποδα, υπήρξε και εισήγηση από τον Αχιλλέα Μπέο για ταυτόχρονη απόσυρση των δύο υποψηφίων, η οποία όμως βρήκε σύμφωνο μόνο τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού.

Μετά το ναυάγιο των διαβουλεύσεων, η ΕΠΟ ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν μόνιμα αδιέξοδα και υπογράμμισε ότι, αν δεν βρεθεί συναινετική λύση, θα αναγκαστεί στην επόμενη διαδικασία να ψηφίσει, εγκαταλείποντας το λευκό, ώστε να μην μείνει ακυβέρνητο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μέχρι τη διεξαγωγή των νέων αρχαιρεσιών την Τετάρτη 15 Ιουλίου, τα ηνία της λίγκας με διευρυμένες εξουσίες προέδρου θα διατηρήσει η αναπληρώτρια πρόεδρος, Κάτια Κοξένογλου.