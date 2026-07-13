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Παναθηναϊκός: Αυξημένη διάρκεια στο φιλικό με Ραπίντ

Με αυξημένη διάρκεια θα διεξαχθεί το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης, λίγες ημέρες πριν από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Αυξημένη διάρκεια στο φιλικό με Ραπίντ
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Με διάρκεια 120 λεπτών θα διεξαχθεί το φιλικό του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης, έπειτα από κοινή απόφαση των δύο προπονητών.

Οι «πράσινοι» έχουν ολοκληρώσει μέχρι στιγμής με απόλυτη επιτυχία τα τρία πρώτα φιλικά της καλοκαιρινής προετοιμασίας, επικρατώντας με 4-0 της Χέλμοντ, 3-1 του Άγιαξ και 3-0 της Γκρασχόπερ. Την Τετάρτη αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Ραπίντ Βιέννης, στην τελευταία δοκιμή πριν από την έναρξη των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση, ωστόσο, θα έχει διαφορετική μορφή από τα συνηθισμένα φιλικά. Μετά την ολοκλήρωση των 90 λεπτών θα ακολουθήσει σύντομη διακοπή, πριν οι δύο ομάδες επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο για ακόμη 30 λεπτά παιχνιδιού.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Νίστρουπ, όπως και ο προπονητής της Ραπίντ Βιέννης, θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει περισσότερα πρόσωπα και αγωνιστικά σχήματα, λίγες ημέρες πριν από το κρίσιμο παιχνίδι με την Πάκσι.

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