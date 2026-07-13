Δούκας: «Ο Παναθηναϊκός αναβαθμίζεται σε όλα τα επίπεδα»

Ο Χάρης Δούκας έδωσε το εναρκτήριο μήνυμα στην εκδήλωση παρουσίασης της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού, εστιάζοντας στη νέα προοπτική που ανοίγεται για τον σύλλογο μέσα από το νέο γήπεδο και τη διπλή ανάπλαση στον Βοτανικό.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηνών, με τον Δήμαρχο Αθηναίων να χαρακτηρίζει τον Παναθηναϊκό «ομάδα της πόλης» και να υπογραμμίζει ότι το νέο γήπεδο, σε συνδυασμό με την ανάπλαση της περιοχής, θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση τόσο του συλλόγου όσο και της Αθήνας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Δημαρχείο να φιλοξενεί την εκδήλωση, επισημαίνοντας πως ο Βοτανικός θα μετατραπεί σε έναν σύγχρονο και περισσότερο πράσινο χώρο, σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πρωτεύουσας, όπου θα στεγαστούν οι εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της ομάδας τα επόμενα χρόνια, ευχόμενος να συνοδευτεί η νέα εποχή του συλλόγου από επιτυχίες και κατακτήσεις τίτλων.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να υποδεχόμαστε τον Παναθηναϊκό, την ομάδα μας, την ομάδα της πόλης μας. Είναι τιμή που θα παρουσιαστούν εδώ οι νέες φανέλες. Ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο και αναβαθμίζεται και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πίσω μας είναι η Ακρόπολη, αλλά θα την βλέπουμε και από το νέο μας γήπεδο.

Θα αναβαθμιστεί εκεί όλη η περιοχή, μόλις 1,5 χιλιόμετρο από το κέντρο της Αθήνας. Θα γίνει η πιο πράσινη περιοχή και θα φιλοξενεί όλο τον Παναθηναϊκό, το γήπεδο του Ερασιτέχνη. Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα έχει πάρα πολλές επιτυχίες, εύχομαι πολλά τρόπαια».