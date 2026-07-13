ΝΠΣ Βόλος: Το πρόγραμμα των φιλικών στην Ολλανδία

Τρία φιλικά παιχνίδια θα δώσει ο Βόλος, κατά το διάστημα παραμονής του στην Ολλανδία (23/7-4/8), όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν.

Η θεσσαλική ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 25 Ιουλίου (16:00) την Γκρόνινγκεν, στις 28/7 (20:00) την Καμπούρ και θα ολοκληρώσει τη σειρά φιλικών αναμετρήσεων την 1η Αυγούστου (14:00), με αντίπαλο τη Χέρακλες.

Τη σεζόν που μας πέρασε ο Βόλος πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν, τερματίζοντας στην 7η θέση στα playoffs 5-8 της Super League.