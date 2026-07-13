· Ατρόμητος

Με παρουσία κόσμου και Σπανού η «πρώτη» του Ατρομήτου

Την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν πραγματοποίησε ο Ατρόμητος, με τον κόσμο του να δίνει βροντερό παρών στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.

Με παρουσία κόσμου και Σπανού η «πρώτη» του Ατρομήτου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την πρώτη συγκέντρωση ενόψει της νέας περιόδου πραγματοποίησε ο Ατρόμητος το απόγευμα της Δευτέρας (13/7).

Οι Περιστεριώτες έκαναν και την καθιερωμένη προπόνηση, υπό τις οδηγίες του Ντούσαν Κέρκεζ, ο οποίος ως γνωστό θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στο τιμόνι των «κυανόλευκων».

Πριν την προπόνηση πραγματοποιήθηκε και ο αγιασμός του συλλόγου. Παρόντες στην... πρώτη της ομάδας ήταν, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Γιώργος Σπανός, καθώς και τα υπόλοιπα στελέχη, ενώ παρά την αφόρητη ζέστη που επικρατούσε, το «παρών» έδωσαν και περίπου 700-800 φίλαθλοι του Ατρομήτου, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την στήριξή τους ενόψει της νέας σεζόν.

Δείτε φωτογραφίες:

COMMENTS
LATEST NEWS
01:12 SUPER LEAGUE

Στην Κηφισιά μέχρι το 2029 ο Πατήρας

23:58 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Αποθέωση για τους Βίκινγκς - Ο Πρίγκιπας κράτησε το τύμπανο

23:39 ΣΠΟΡ

Τεντόγλου: Έτοιμος για νέο μεγάλο άλμα στη Βουδαπέστη μετά το 8,61 μ. στο Μονακό

23:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κοντά σε ιστορικό deal η Παρί Σεν Ζερμέν

23:14 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Η ξεχωριστή λεπτομέρεια στη λευκή φανέλα που συμβολίζει την Αθήνα

23:04 SUPER LEAGUE

Με παρουσία κόσμου και Σπανού η «πρώτη» του Ατρομήτου

22:58 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Αυξημένη διάρκεια στο φιλικό με Ραπίντ

22:31 EUROLEAGUE

«Προχωρημένες οι επαφές Γιάντουνεν και Ρεάλ Μαδρίτης»

22:29 SUPER LEAGUE

Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ταχά Αλί

22:08 MUNDIAL

Ντε λα Φουέντε: «Το καλύτερο ματς του Γιαμάλ σε αυτό το Μουντιάλ δεν έχει ακόμη έρθει»

21:47 SUPER LEAGUE

Δούκας: «Ο Παναθηναϊκός αναβαθμίζεται σε όλα τα επίπεδα»

21:43 SUPER LEAGUE

Επίσημο: Στον ΠΑΟΚ ο Σανταμαρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας