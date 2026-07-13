Με παρουσία κόσμου και Σπανού η «πρώτη» του Ατρομήτου

Την πρώτη συγκέντρωση ενόψει της νέας περιόδου πραγματοποίησε ο Ατρόμητος το απόγευμα της Δευτέρας (13/7).

Οι Περιστεριώτες έκαναν και την καθιερωμένη προπόνηση, υπό τις οδηγίες του Ντούσαν Κέρκεζ, ο οποίος ως γνωστό θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στο τιμόνι των «κυανόλευκων».

Πριν την προπόνηση πραγματοποιήθηκε και ο αγιασμός του συλλόγου. Παρόντες στην... πρώτη της ομάδας ήταν, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Γιώργος Σπανός, καθώς και τα υπόλοιπα στελέχη, ενώ παρά την αφόρητη ζέστη που επικρατούσε, το «παρών» έδωσαν και περίπου 700-800 φίλαθλοι του Ατρομήτου, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την στήριξή τους ενόψει της νέας σεζόν.

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