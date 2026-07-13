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Παναθηναϊκός: Η ξεχωριστή λεπτομέρεια στη λευκή φανέλα που συμβολίζει την Αθήνα

Η νέα λευκή εμφάνιση του Παναθηναϊκού κρύβει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, αναδεικνύοντας τον δεσμό του συλλόγου με την Αθήνα και την Ακρόπολη.

Παναθηναϊκός: Η ξεχωριστή λεπτομέρεια στη λευκή φανέλα που συμβολίζει την Αθήνα
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Η νέα λευκή φανέλα του Παναθηναϊκού ξεχωρίζει όχι μόνο για τον σχεδιασμό της, αλλά και για μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια με έντονο συμβολικό χαρακτήρα, που αναδεικνύει τη σύνδεση του συλλόγου με την Αθήνα.

Οι «πράσινοι» παρουσίασαν τις εμφανίσεις τους για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τη λευκή φανέλα να τραβά τα περισσότερα βλέμματα χάρη στο ξεχωριστό στοιχείο που ενσωματώνει.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο γύρω από το τριφύλλι έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να απεικονίζει παράλληλα και τον χάρτη της Αθήνας, έχοντας ως σημείο αναφοράς την Ακρόπολη.

Μέσα από αυτή τη σχεδιαστική επιλογή, ο Παναθηναϊκός θέλησε να υπογραμμίσει τον διαχρονικό δεσμό του με την πρωτεύουσα, αποτυπώνοντας στη νέα λευκή εμφάνιση έναν συμβολισμό που συνδέει τον σύλλογο με την πόλη της Αθήνας.

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