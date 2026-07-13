«Προχωρημένες οι επαφές Γιάντουνεν και Ρεάλ Μαδρίτης»

Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Μίκαελ Γιάντουνεν βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Φινλανδό να κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά μετά την αποδέσμευσή του από τη Φενέρμπαχτσε.

Ο 26χρονος φαντάζει ο επικρατέστερος να καλύψει το κενό που άφησε ο Τρέι Λάιλς στη «Βασίλισσα», με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να τον έχει ξεχωρίσει για την θέση «4».

Την περσινή σεζόν ο Γιάντουνεν είχε κατά μέσο όρο 6.2 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ ανά αγώνα, σε EuroLeague και τουρκικό πρωτάθλημα.