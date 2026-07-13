Τεντόγλου: Έτοιμος για νέο μεγάλο άλμα στη Βουδαπέστη μετά το 8,61 μ. στο Μονακό

Μετά την εντυπωσιακή επίδοση των 8,61 μέτρων στο Diamond League του Μονακό, ο Μίλτος Τεντόγλου στρέφει την προσοχή του στο Gyulai Istvan Memorial της Βουδαπέστης, όπου φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης παραχώρησε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης, αναφερόμενος τόσο στην αγωνιστική του κατάσταση όσο και στους στόχους που έχει θέσει για τη συνέχεια της χρονιάς.

Μιλώντας για την εξαιρετική του παρουσία στο Μονακό, ανέφερε:

«Από την αρχή της χρονιάς στον ανοιχτό, είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά δεν είχα την ευκαιρία να βρω καλές συνθήκες και άνεμο, συνήθως έκανα τρία άλματα και σταματούσα. Όμως αλλά την Παρασκευή στο Μονακό ήταν φανταστικά, υπήρξε πολύ υψηλός συναγωνισμός, ήμουν ενθουσιασμένος που θα αγωνιζόμουν, σκεφτόμουν πως έχω τρεις αγώνες, στο Μονακό, εδώ στη Βουδαπέστη και στο εθνικό πρωτάθλημα και είπα σε αυτούς θέλω να πηδήσω πολύ μακριά».

Ο Τεντόγλου αποκάλυψε ακόμη ότι εδώ και περίπου έναν μήνα είχε επιλέξει τρεις συγκεκριμένους αγώνες, στους οποίους πίστευε πως θα συναντούσε τις κατάλληλες συνθήκες για να διεκδικήσει πολύ μεγάλες επιδόσεις.