Επίσημο: Στον ΠΑΟΚ ο Σανταμαρία

Την απόκτηση του Μπατίστ Σανταμαρία ανακοίνωσε και επίσημα ο ΠΑΟΚ, με τον 31χρονο να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με την ομάδα της Θεσσαλόνικης.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Γάλλος χαφ κατέγραψε συνολικά 22 εμφανίσεις με τη φανέλα της Βαλένθια, έχοντας απολογισμό ένα γκολ και δύο ασίστ σε 1.015' λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Μπατίστ Σανταμαρία. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2027.

Ο Μπατίστ Σανταμαρία γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1995 στο Σεν-Ντουλάρ της Γαλλίας.Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Μπουρζ και στη συνέχεια εντάχθηκε στην Τουρ, όπου πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2013.

Το 2016 μεταγράφηκε στην Ανζέ, στην οποία καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος της ομάδας στη Ligue 1, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις για πέντε συνεχόμενες σεζόν.Tο καλοκαίρι του 2020 άφησε τη Γαλλία για λογαριασμό της Φράιμπουργκ. Για την γερμανική ομάδα ήταν τότε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της, με δέκα εκατομμύρια ευρώ.

Τον Ιανουάριο του 2021 μετακόμισε στη Ρεν, με την οποία αγωνίστηκε τόσο στο γαλλικό πρωτάθλημα, όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA. Τη σεζόν 2023-24 παραχωρήθηκε δανεικός στη Νις, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο του γαλλικού ποδοσφαίρου.Το καλοκαίρι του 2025 συνέχισε την καριέρα του στη Βαλένθια, πραγματοποιώντας το επόμενο βήμα της πορείας του στη La Liga.

Ο Σανταμαρία έχει υπάρξει διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Γαλλίας (K21) και διαθέτει σημαντική εμπειρία από περισσότερους από 400 αγώνες σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.