Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Αποθέωση για τους Βίκινγκς - Ο Πρίγκιπας κράτησε το τύμπανο

Η επιστροφή της εθνικής Νορβηγίας στο Όσλο εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή, με χιλιάδες φιλάθλους να βγαίνουν στους δρόμους για να αποθεώσουν τους διεθνείς και να τους ευχαριστήσουν για την πορεία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η φετινή παρουσία της Νορβηγίας ήταν από τις πιο αξιομνημόνευτες της διοργάνωσης. Στην πρώτη συμμετοχή της σε Μουντιάλ μετά το 1998, η ομάδα έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, επιβεβαιώνοντας ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστήσει και τα επόμενα χρόνια.

Με ηγέτη τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος σημείωσε επτά γκολ στην πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, η Νορβηγία ολοκλήρωσε την πορεία της έπειτα από την ήττα με 2-1 στην παράταση από την Αγγλία, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Η υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλαθλοι στην αποστολή ήταν εντυπωσιακή, καθώς άνθρωποι κάθε ηλικίας κατέκλυσαν τους δρόμους της πρωτεύουσας για να καλωσορίσουν τους διεθνείς.

The national team is parading through Oslo in an open-top bus from the Royal Palace to City Hall, as people line the streets to celebrate Norway’s historic World Cup achievement. pic.twitter.com/aAXJn7Z6vk — Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026

Η κορύφωση των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε έξω από το Παλάτι της Βασιλικής Οικογένειας της Νορβηγίας, όπου συγκεντρώθηκαν δεκάδες χιλιάδες πολίτες. Από τους πανηγυρισμούς δεν έλειψε το περίφημο «Κουπί των Βίκινγκς», το σύνθημα που έγινε viral κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, με τον Πρίγκιπα Χάακον να δίνει τον ρυθμό χτυπώντας το τύμπανο και παίκτες, προπονητικό επιτελείο και φίλους της ομάδας να συμμετέχουν όλοι μαζί στην χαρακτηριστική κίνηση.