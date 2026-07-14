· Κηφισιά

Στην Κηφισιά μέχρι το 2029 ο Πατήρας

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Πατήρα ανακοίνωσε η Κηφισιά, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Στην Κηφισιά μέχρι το 2029 ο Πατήρας
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Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Μιχάλη Πατήρα έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Μιχάλης Πατήρας εντάχθηκε στην οικογένεια της Κηφισιάς πριν από ένα χρόνο, καταγράφοντας τις πρώτες του συμμετοχές στη Stoiximan Super League. Παράλληλα, αποτέλεσε βασικό στέλεχος στην πορεία προς τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου.

Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο!»

https://www.instagram.com/p/DavIORVszOb/
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