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Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ταχά Αλί

Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ κατέφθασε το βράδυ της Δευτέρας (13/7) ο Ταχά Αλί.

Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ταχά Αλί
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Προ των πυλών του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ταχά Αλί, με τον Σουηδό εξτρέμ να φτάνει το βράδυ της Δευτέρας (13/7) με πτήση από Κοπεγχάγη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον «Δικέφαλο του βορρά».

Ο 28χρονος θα περάσει την Τρίτη (14/7) από ιατρικές εξετάσεις και μετέπειτα θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους».

Ο Αλί μέχρι πρότινος αγωνίζονταν με τη φανέλα της Μάλμε, μετρώντας συνολικά 132 συμμετοχές με απολογισμό 20 γκολ και 19 ασίστ.

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη του Ταχά Αλί:

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