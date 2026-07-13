Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ταχά Αλί

Προ των πυλών του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ταχά Αλί, με τον Σουηδό εξτρέμ να φτάνει το βράδυ της Δευτέρας (13/7) με πτήση από Κοπεγχάγη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον «Δικέφαλο του βορρά».

Ο 28χρονος θα περάσει την Τρίτη (14/7) από ιατρικές εξετάσεις και μετέπειτα θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους».

Ο Αλί μέχρι πρότινος αγωνίζονταν με τη φανέλα της Μάλμε, μετρώντας συνολικά 132 συμμετοχές με απολογισμό 20 γκολ και 19 ασίστ.

Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη του Ταχά Αλί: