· Παρί Σεν Ζερμέν

Κοντά σε ιστορικό deal η Παρί Σεν Ζερμέν

Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας της με τη Nike βρίσκεται η Παρί Σεν Ζερμέν, με την επικείμενη συμφωνία να φέρνει στο τραπέζι 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη για τα επόμενα 11 χρόνια

Κοντά σε ιστορικό deal η Παρί Σεν Ζερμέν
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Παρί Σεν Ζερμέν και Nike βρίσκονται- σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα L’Équipe- κοντά στην ολοκλήρωση της ανανέωσης του συμβολαίου χορηγίας τους, επεκτείνοντας τη συνεργασία για άλλα πέντε χρόνια, έως το 2037.

Η νέα αυτή συμφωνία, η οποία έρχεται έξι χρόνια πριν από τη λήξη του τρέχοντος συμβολαίου, αντιπροσωπεύει ένα ιστορικό οικονομικό κέρδος της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, μία αύξηση από τα περίπου 60 εκατομμύρια που προβλεπόταν, λαμβάνοντας συνολικά τα επόμενα 11 χρόνια 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ από τη Nike.Τοποθετώντας έτσι την Παρί Σεν Ζερμέν μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων συλλόγων στον κόσμο σε αυτό το επίπεδο.

Η συμφωνία ανταγωνίζεται αυτή της Μπαρτσελόνα, η οποία τον Νοέμβριο του 2024 επέκτεινε επίσης τη συνεργασία της με τη Nike έως το 2038, σε μια συμφωνία αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα ισπανικό ΜΜΕ.

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