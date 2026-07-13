Ντε λα Φουέντε: «Το καλύτερο ματς του Γιαμάλ σε αυτό το Μουντιάλ δεν έχει ακόμη έρθει»

Η Ισπανία βρίσκεται μία... ανάσα από την επιστροφή της σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας πραγματοποιήσει εντυπωσιακή πορεία στα νοκ άουτ του τουρνουά.

Μετά τις προκρίσεις απέναντι σε Αυστρία, Πορτογαλία και Βέλγιο, η «ρόχα» ετοιμάζεται για τη μεγάλη δοκιμασία απέναντι στη Γαλλία, με φόντο μια θέση στον τελικό.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Λουίς ντε λα Φουέντε, εμφανίστηκε αισιόδοξος ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του διαθέτει όλα τα στοιχεία για να διεκδικήσει την πρόκριση, παρά τη δυναμική του αντιπάλου.

«Ο δρόμος για τον τελικό είναι ανοιχτός»

Ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης αναγνώρισε τη δυσκολία του ημιτελικού, τονίζοντας πως η Γαλλία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί της διοργάνωσης. Παράλληλα, επισήμανε ότι τόσο οι «τρικολόρ» όσο και η Ισπανία έχουν εξελιχθεί σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις.

«Η συμμετοχή στα ημιτελικά ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελεί τεράστια επιτυχία. Έχουμε απέναντί μας μια πανίσχυρη ομάδα, όμως και εμείς διαθέτουμε ένα σύνολο με ποιότητα και αυτοπεποίθηση. Το παιχνίδι αυτό θα είναι εντελώς διαφορετικό από όσα έχουμε ζήσει στο παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εμπιστοσύνη στον Γιαμάλ και αποθέωση για τον Ρόδρι

Ο Ντε λα Φουέντε στάθηκε και στον Λαμίν Γιαμάλ, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι ο νεαρός αστέρας δεν έχει ακόμη δείξει τον καλύτερό του εαυτό στη διοργάνωση.

Όπως εξήγησε, ο ποδοσφαιριστής παρουσιάζει τεράστια διάθεση και κίνητρο, ενώ το μόνο που χρειάζεται είναι να διαχειριστεί καλύτερα την πίεση που συνοδεύει τέτοιου επιπέδου αγώνες, καθώς βρίσκεται ακόμη σε στάδιο αγωνιστικής και προσωπικής εξέλιξης.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον αρχηγό της ομάδας, Ρόδρι, τον οποίο χαρακτήρισε σημείο αναφοράς της εθνικής Ισπανίας και κορυφαίο ποδοσφαιριστή παγκοσμίως στη θέση του. Παράλληλα, εξήρε τη συνεισφορά των Πέδρι, Φαμπιάν Ρουίθ και Θουμπιμέντι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της μεσαίας γραμμής στη συνολική λειτουργία της ομάδας.

Θετικά νέα από το ιατρικό δελτίο

Ευχάριστα ήταν τα νέα και για την κατάσταση των Νίκο Γουίλιαμς και Βίκτορ Μουνιόθ, οι οποίοι αντιμετώπισαν μικροπροβλήματα τραυματισμών κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τον Ισπανό τεχνικό, αμφότεροι βρίσκονται πλέον σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και είναι διαθέσιμοι για τον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία, αυξάνοντας τις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της διοργάνωσης.