Γαλλία - Ισπανία: Μάχη «γιγάντων» για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ

Όλα τα βλέμματα στρέφονται στον μεγάλο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου η Γαλλία και η Ισπανία (22:00, ΕΡΤ1) συγκρούονται με έπαθλο το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Πρόκειται για μία αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες που θεωρούνται από την αρχή της διοργάνωσης τα κορυφαία φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Μάλιστα, αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που οι δύο ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις συναντιούνται σε ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη μεταξύ τους μονομαχία.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ έχει πραγματοποιήσει ιδανική πορεία μέχρι τα ημιτελικά, καθώς είναι η μοναδική που έφτασε στους «4» έχοντας εξασφαλίσει όλες τις προκρίσεις της στην κανονική διάρκεια των αγώνων, χωρίς να χρειαστεί παράταση ή διαδικασία πέναλτι.

Οι «πετεινοί» έχουν παρουσιάσει ισορροπία σε όλες τις γραμμές, ενώ ο Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, πραγματοποιώντας ακόμη μία σπουδαία διοργάνωση και καταρρίπτοντας σημαντικά ρεκόρ.

Η Γαλλία απέδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί τόσο απέναντι σε αντιπάλους που πιέζουν ψηλά όσο και σε ομάδες που επιλέγουν μαζική αμυντική προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι γνωρίζουν πως απέναντι στην Ισπανία θα χρειαστεί εμφάνιση υψηλότατου επιπέδου για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στον τελικό.

Η «ρόχα» φτάνει επίσης αήττητη στον ημιτελικό, έχοντας αφήσει εκτός συνέχειας ισχυρούς αντιπάλους. Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε τη διοργάνωση με ισοπαλία απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, στη συνέχεια ανέβασε σημαντικά την απόδοσή της και επιβεβαίωσε γιατί συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου.

Οι νίκες απέναντι στην Πορτογαλία και το Βέλγιο ήρθαν με γκολ στα τελευταία λεπτά, αποδεικνύοντας την ψυχραιμία και την επιμονή των παικτών του Λουίς ντε λα Φουέντε. Η Ισπανία δεν έχασε ποτέ την αυτοπεποίθησή της, συνέχισε να πιέζει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και ανταμείφθηκε για την επιθετική της φιλοσοφία.

Η αναμέτρηση φέρνει μνήμες από τον ημιτελικό του Euro 2024, όταν η Ισπανία επικράτησε 2-1 της Γαλλίας και στη συνέχεια κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στην Αγγλία.

Αυτή τη φορά, όμως, το διακύβευμα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Το εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκεται στο τραπέζι και όλα δείχνουν ότι το κοινό θα απολαύσει μία ακόμη σπουδαία ποδοσφαιρική παράσταση ανάμεσα σε δύο από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες του πλανήτη.