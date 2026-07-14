Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Γιατί έγινε viral ο Χάαλαντ με το ιδιαίτερο αναμνηστικό

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά κατά την επιστροφή της εθνικής Νορβηγίας στο Όσλο, εξαιτίας ενός ιδιαίτερα ασυνήθιστου αντικειμένου που κρατούσε στα χέρια του.

Η αποστολή της Νορβηγίας επέστρεψε στην πατρίδα της μετά την ιστορική πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Μουντιάλ, με χιλιάδες φιλάθλους να υποδέχονται την ομάδα και να την αποθεώνουν για την παρουσία της στη διοργάνωση.

Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι. Κατά την αποβίβασή του από το αεροπλάνο εμφανίστηκε κρατώντας ένα ταριχευμένο ρακούν, προκαλώντας έκπληξη και τραβώντας όλα τα βλέμματα.

Σύμφωνα με αμερικανικό Μέσο, ο Χάαλαντ προμηθεύτηκε το συγκεκριμένο αντικείμενο από κατάστημα στο Τέξας, καταβάλλοντας το ποσό των 656 ευρώ.