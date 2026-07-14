Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Έσοδα 157.000 δολαρίων από πρόστιμα στα προημιτελικά

Έσοδα ύψους 157.000 δολαρίων κατέγραψε η FIFA από τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για πειθαρχικές παραβάσεις στα τέσσερα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης.

Τα πρόστιμα προέκυψαν από τις κίτρινες και κόκκινες κάρτες που έδειξαν οι διαιτητές, με τη συνολική συγκομιδή να φτάνει τις 11 κίτρινες και μία κόκκινη κάρτα, η οποία προήλθε από δεύτερη κίτρινη, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής marketing registrado.

Τη μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση είχε η Ελβετία, μετά την ήττα της με 3-1 από την Αργεντινή. Η εθνική ομάδα της Ελβετίας χρεώθηκε με δύο κίτρινες κάρτες και μία έμμεση κόκκινη στον Μπριλ Έμπολο, με αποτέλεσμα το πρόστιμο να διαμορφωθεί περίπου στις 44.000 δολάρια.

Ακολουθεί η Αργεντινή, η οποία τιμωρήθηκε με πρόστιμο 38.000 δολαρίων, έχοντας δεχθεί τρεις κίτρινες κάρτες.

Αντίθετα, Γαλλία και Αγγλία ήταν οι μοναδικές ομάδες που ολοκλήρωσαν τις αναμετρήσεις τους στα προημιτελικά χωρίς να δεχθούν ούτε μία κάρτα, αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε χρηματική κύρωση για πειθαρχικές παραβάσεις.