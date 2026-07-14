Ιστιοπλοΐα: Στην κορυφή του κόσμου η Ελλάδα - 30 μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ούτε λίγο ούτε πολύ, οι αθλητές και οι αθλήτριές μας κατέκτησαν 30 μετάλλια σε όλες τις κατηγορίες και οι διοργανωτές απένειμαν στην Ελλάδα το βραβείο «Francis Mouvet» ως η κορυφαία χώρα του κόσμου στα 420 για το 2026!

Εδώ και αρκετά χρόνια, άλλωστε, η Ελλάδα είναι από τις κορυφαίες δυνάμεις της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας στις κατηγορίες της Ανάπτυξης και ο εκπληκτικός απολογισμός των μεταλλίων στη Γαλλία ήταν η επιβράβευση της πολύ σκληρής δουλειάς που γίνεται από τους ιστιοπλόους μας με τους προπονητές τους, τους ομίλους τους και την Ομοσπονδία. Κι ασφαλώς το μέλλον τους ανήκει!

Στην κατηγορία ανδρών-μεικτό έλαβαν μέρος 147 σκάφη και τα τρία μετάλλια στη γενική κατάταξη ήταν ελληνικά! Μετά από 10 ιστιοδρομίες το χρυσό κατέκτησαν οι Ιάσων Παναγόπουλος – Φεβρωνία Μπουζάνα, το ασημένιο οι Σωκράτης Χαμαριάς – Ιάσων Ξύπας και το χάλκινο οι Ιωάννης Τουρνής – Κυριάκος Ζαπονίδης.

Οι Ι. Παναγόπουλος- Φ. Μπουζάνα κατέκτησαν το χρυσό και στην κατηγορία mixed.

Στα 420 γυναικών οι Αθηνά Σουλιώτη – Δανάη Μιράντα Αγγελοπούλου ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου μεταξύ 49 σκαφών!

Στην κατηγορία U17 τα οκτώ στα 10 πρώτα σκάφη των 108 πληρωμάτων που έτρεξαν επίσης 10 ιστιοδρομίες ήταν ελληνικά και σάρωσαν τα μετάλλια!

Στη γενική βαθμολογία το χρυσό κατέκτησαν οι Φαίδρα Τσουλφά – Λυδία Ναχαμούλη, το ασημένιο οι Αγις Χρήστος Αγγελόπουλος - Γεώργιος Μάνδηλας και το χάλκινο οι Φίλιππος Πορτοσάλτε - Ανδρέας Ψωμιάδης.

Στις γυναίκες την πρώτη θέση κατέλαβαν οι Φ. Τσουλφά - Λ. Ναχαμούλη και τη δεύτερη οι Άννα Μαρία Μακρή- Βεσελίνα Τρότσκου.

Στους άνδρες το χρυσό κατέκτησαν οι Αγις Χρήστος Αγγελόπουλος - Γεώργιος Μάνδηλας και το ασημένιο οι Φίλιππος Πορτοσάλτε – Ανδρέας Ψωμιάδης.

Στο mixed το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Χρυσούλα Κανέλλου Κοκκινάκη – Κωνσταντίνος Σουρλατζής και το ασημένιο οι Δημήτρης Σπονδυλίδης – Μαρία Πεταχίδου.

Τέλος, στα U15 οι Οδυσσέας Δέτσης - Νικόλαος Δραβίλλας ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

7η Η ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ iQFOiL

Πολύ καλά πήγε και η Δανάη Γιαννούλη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα iQFOiL Youth και Junior της Ισπανίας. Στην κατηγορία U19 γυναικών η Ελληνίδα ιστιοπλόος πραγματοποίησε θαυμάσια εμφάνιση και μετά από σκληρό αγώνα 16 ιστιοδρομιών κατέλαβε την 7η θέση σε σύνολο 62 σκαφών.