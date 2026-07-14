Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Το μυστικό της επιτυχίας στη διοργάνωση - Οι «πριβέ» συζητήσεις

Η εντυπωσιακή πορεία της Γαλλίας μέχρι τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν βασίζεται μόνο στην ποιότητα των Κιλιάν Εμπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ, αλλά και στη συνοχή που έχουν αναπτύξει οι ποδοσφαιριστές μακριά από το γήπεδο.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν αντιμετωπίζει την Ισπανία την Τρίτη (14/7), με στόχο την πρόκριση σε τρίτο διαδοχικό τελικό Μουντιάλ. Σύμφωνα με τον Αντριέν Ραμπιό και τον Ζιλ Κουντέ, σημαντικό ρόλο στην πορεία των «τρικολόρ» έχουν διαδραματίσει οι συζητήσεις των παικτών στο ξενοδοχείο, χωρίς την παρουσία του τεχνικού επιτελείου.

Οι διεθνείς αναλύουν μεταξύ τους τους αγώνες σε μικρές ομάδες, ανταλλάσσουν απόψεις και αναζητούν λύσεις στα αγωνιστικά ζητήματα, συμπληρώνοντας τη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις.

«Επικοινωνούμε πολύ και μιλάμε μεταξύ μας σε τακτική βάση», δήλωσε ο Ραμπιό. «Στο ξενοδοχείο, στον ελεύθερο χρόνο μας, προσπαθούμε να αναλύουμε μαζί τους αγώνες σε μικρές ομάδες. Αυτό είναι σημαντικό, πέρα από όλα όσα μας προσφέρουν ο προπονητής και το επιτελείο του.

Όλοι μιλάμε την ίδια γλώσσα, όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο και όλοι κατευθύνουμε την ενέργειά μας προς αυτόν. Όσα μας προσφέρει το τεχνικό επιτελείο είναι απαραίτητα, όμως σημαντικός είναι και ο διάλογος μεταξύ των παικτών, χωρίς τη συμμετοχή του επιτελείου».

Ο Κουντέ στάθηκε στη συλλογική αμυντική λειτουργία της ομάδας, επισημαίνοντας ότι η συνεισφορά όλων των ποδοσφαιριστών, από την επίθεση μέχρι την άμυνα, αποτελεί βασικό στοιχείο της επιτυχίας.

«Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά αμυντικά, αλλά αυτό ξεπερνά κατά πολύ τους αμυντικούς. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, που ξεκινά από τον τρόπο με τον οποίο πιέζουμε από την πρώτη κιόλας πάσα του αντιπάλου. Όταν η δουλειά γίνεται σωστά πιο ψηλά στο γήπεδο και στη μεσαία γραμμή, τότε η δική μας αποστολή στην άμυνα γίνεται πολύ πιο εύκολη», ανέφερε.

Οι δύο διεθνείς υπογράμμισαν ότι η εικόνα της Γαλλίας στον αγωνιστικό χώρο αντικατοπτρίζει τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των παικτών.

«Τα πάμε πολύ καλά μεταξύ μας. Υπάρχει πραγματική αρμονία και γνήσια συνοχή. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω, αλλά τα πράγματα λειτουργούν εξαιρετικά καλά εκτός γηπέδου και αυτή η ενέργεια μεταφέρεται και μέσα σε αυτό», είπε ο Ραμπιό.

Από την πλευρά του, ο Κουντέ τόνισε πως η συνοχή αυτή έχει χτιστεί σταδιακά τα τελευταία χρόνια.

«Υπάρχει πολύ έντονο αίσθημα συνοχής από την πρώτη κιόλας στιγμή - ακόμη και από το 2022. Υπάρχει συνέχεια σε αυτή την ομάδα. Έχει χτιστεί με τον χρόνο και όλοι είναι προσηλωμένοι στον ίδιο στόχο.

Αυτό είναι ένα από τα δυνατά μας σημεία και το αισθάνεσαι μέσα στο γήπεδο. Μας αρέσει να παίζουμε μαζί και επίσης μας αρέσει να κάνουμε την προσπάθεια ο ένας για τον άλλον».

Παράλληλα, η πορεία της Γαλλίας εξελίσσεται υπό τη σκιά της επικείμενης αποχώρησης του Ντιντιέ Ντεσάν από την τεχνική ηγεσία μετά το τέλος της διοργάνωσης. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, που βρίσκεται στον πάγκο από το 2012 και οδήγησε τη χώρα στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018, αλλά και σε ακόμη έναν τελικό τέσσερα χρόνια αργότερα, βίωσε και μια προσωπική απώλεια κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων, καθώς έχασε τη μητέρα του.

Ο Ραμπιό παραδέχθηκε ότι όλα αυτά έχουν προσφέρει στους ποδοσφαιριστές ένα επιπλέον κίνητρο.

«Οι δυσκολίες που πέρασε ο προπονητής μάς έφεραν ακόμη πιο κοντά. Θέλεις να δώσεις τα πάντα, ιδιαίτερα γνωρίζοντας ότι αυτή είναι η τελευταία του διοργάνωση ως προπονητή της εθνικής Γαλλίας. Αυτή είναι η στιγμή».