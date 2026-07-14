DPG: «Ποιος θα αφήσει ρε τον Χουάντσο να φύγει»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έβαλε τέλος στα σενάρια που αφορούν το μέλλον του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στον Παναθηναϊκό AKTOR, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα μέσω live που πραγματοποίησε στο Instagram.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ διέψευσε κάθε φημολογία περί αποχώρησης του Ισπανού φόργουορντ, τονίζοντας πως η επιθυμία του συλλόγου είναι να τον διατηρήσει στο ρόστερ για όσο διάστημα επιθυμεί ο ίδιος.

«Θα αφήσουμε, λέει, τον Χουάντσο να φύγει. Ποιος θα αφήσει τον Χουάντσο να φύγει; Ρε Φρι, τι λένε εδώ; Τι νομίζουν; Πόσα χρόνια λες να του κάνουμε πρόταση αύριο;

Εγώ λέω να γράψω σε ένα χαρτί: "Θέλουμε να παίζεις για όσο θες". Και να βάλουμε την υπογραφή μας. Και άστον εκεί να συμπληρώσει τα υπόλοιπα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR εξέφρασε την απόλυτη στήριξη και εκτίμησή του προς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ξεκαθαρίζοντας πως αποτελεί βασικό κομμάτι των πλάνων της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.