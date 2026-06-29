Τα καλύτερα καταδυτικά ρολόγια για το ελληνικό καλοκαίρι

Στην Ελλάδα, ένα καλό diver watch δεν είναι απλώς ένα ακόμα ρολόι, αλλά το premium αξεσουάρ για κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι αυτό που θα φορέσεις στο σκάφος, στην παραλία, στην ταβέρνα μετά τη βουτιά και -αν όλα πάνε καλά- για τα επόμενα είκοσι χρόνια. Όχι, δεν χρειάζεσαι στεγανότητα 1.000 μέτρων για να βουτήξεις στη Σίφνο ή την Κίμωλο, εκτός κι αν σκοπεύεις να ψάξεις την Ατλαντίδα.

Πριν αγοράσεις, καλό είναι να ξέρεις…

Τα μέτρα στεγανότητας πάντα εντυπωσιάζουν, το καλό service όμως είναι που θα σε σώζει. Βεβαιώσου ότι υπάρχει επίσημη υποστήριξη στην Ελλάδα και ότι το ρολόι μπορεί να περάσει σωστό pressure test μετά από κάθε συντήρηση.

Παρακάτω σου έχουμε αρκετές επιλογές που σίγουρα αξίζουν της προσοχής σου, φτάνει όμως να ξέρεις τι ψάχνεις.

Omega Seamaster Diver 300M

Το ρολόι που κάνει σχεδόν τα πάντα, είναι εξίσου πειστικό κάτω από το νερό, στο κατάστρωμα ενός ιστιοπλοϊκού ή με σακάκι σε ένα καλοκαιρινό dinner. Αν ψάχνεις το πιο ολοκληρωμένο luxury diver, δύσκολα θα κοιτάξεις αλλού. Μην ξεχνάμε, ποιος το φορούσε άλλωστε...

Rolex Sea-Dweller

Εδώ πρόκειται για πραγματικά βαρύ πυροβολικό, καθώς δημιουργήθηκε για επαγγελματίες δύτες και εξακολουθεί να αποπνέει την ίδια μηχανική σιγουριά. Τα 1.220 μέτρα στεγανότητας είναι εντυπωσιακά, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, το βαθύτερο που θα φτάσουν οι περισσότεροι είναι η... ξαπλώστρα της παραλίας. Εκτός και να πρόκειται να φτάσεις μέχρι τον Τιτανικό, αλλά το κόβουμε δύσκολο.

Doxa Sub 300T

Για όσους γνωρίζουν, είναι cult diver. Με ιστορία που ξεκινά το 1967, το Sub 300T παραμένει ένα από τα πιο αυθεντικά καταδυτικά ρολόγια της αγοράς. Το πορτοκαλί καντράν διαβάζεται υποδειγματικά κάτω από τον ελληνικό ήλιο και η σχεδίασή του φωνάζει "εργαλείο", όχι "κοίτα με". Αν και δεν γίνεται να μην σου τραβήξει το μάτι.

Στην τελική... βουτιά

Αν θέλεις το πιο αυθεντικό εργαλείο το Doxa είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Αν πάλι αναζητάς την ιδανική ισορροπία πολυτέλειας και χρηστικότητας, το Seamaster δεν έχει αντίπαλο, ωστόσο, αν έχεις στο μυαλό σου για ένα ρολόι που πιθανότατα θα φορέσει και ο γιος σου, το Sea-Dweller παραμένει σημείο αναφοράς.

Γιατί στα ελληνικά νερά, το καλύτερο καταδυτικό ρολόι δεν είναι αυτό που γράφει τα περισσότερα μέτρα στο καντράν. Είναι εκείνο που ξεχνάς ότι φοράς... μέχρι να κοιτάξεις την ώρα για να δεις αν πρόλαβες το τελευταίο ουζάκι πριν δύσει ο ήλιος. Και στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ έχουμε ωραία ηλιοβασιλέματα…