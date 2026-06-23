Panerai Navy SEALs:  Tο ρολόι που δεν χρειάζεσαι, αλλά σίγουρα θα ήθελες να φοράς

Είναι Panerai, οπότε όλα ξεκινούν και τελειώνουν εκεί. Από τα ρολόγια εκείνα που σε κάνουν να νιώθεις δέος και μόνο που κάνεις ανάγνωση της ώρας.

Βέβαια, το νέο Panerai Submersible Navy SEALs PAM01738 είναι από εκείνα που σε κάνουν να νιώθεις ότι πρωταγωνιστείς σε στρατιωτική αποστολή, ακόμα κι αν το πιο επικίνδυνο πράγμα που έχεις να αντιμετωπίσεις μέσα στη μέρα είναι να διασχίσεις με τα πόδια την Κηφισίας.

Η ιταλική ωρολογοποιία παρουσίασε το νέο της καταδυτικό μοντέλο, εμπνευσμένο από τους θρυλικούς Navy SEALs των Ηνωμένων Πολιτειών, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη στρατιωτική κληρονομιά που έχει χτίσει το όνομά της εδώ και δεκαετίες.

Και αν αναρωτιέσαι τι δουλειά έχει μια luxury μάρκα με μια από τις πιο σκληροτράχηλες στρατιωτικές μονάδες στον κόσμο, η απάντηση βρίσκεται στο ίδιο το DNA της Panerai. Πολύ πριν γίνει αντικείμενο πόθου για συλλέκτες και λάτρεις της υψηλής ωρολογοποιίας, η εταιρεία κατασκεύαζε εξειδικευμένα όργανα κατάδυσης και ρολόγια για τους κομάντος του Ιταλικού Ναυτικού.

Εν ολίγοις, το military στοιχείο δεν είναι marketing, αλλά η ίδια η ιστορία της.

Ένα ρολόι φτιαγμένο για συνθήκες που οι περισσότεροι δεν θα ζήσουμε ποτέ

Το νέο PAM01738 έρχεται σε κάσα 44 χιλιοστών από βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτει όλα όσα περιμένεις από ένα σύγχρονο εργαλείο κατάδυσης.

Η μονόδρομη περιστρεφόμενη στεφάνη συνδυάζεται με μαύρο κεραμικό ένθετο υψηλής αντοχής, ενώ το καντράν κινείται σε σκούρους ανθρακί τόνους με διακριτικές κίτρινες λεπτομέρειες που ενισχύουν τον tactical χαρακτήρα του.

Η Panerai έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αναγνωσιμότητα, καθώς οι δείκτες και οι ενδείξεις ώρας έχουν μεγαλώσει αισθητά, ενώ η νέα γενιά Super-LumiNova εξασφαλίζει ότι το ρολόι παραμένει ευανάγνωστο ακόμη και σε συνθήκες απόλυτου σκοταδιού.

Για τους λάτρεις των λεπτομερειών, υπάρχει και ένα έξυπνο σύστημα διπλού φωτισμού, με τις ενδείξεις των ωρών φωσφορίζουν σε πράσινο χρώμα, ενώ ο δείκτης των λεπτών και το σημείο αναφοράς στη στεφάνη φωτίζονται μπλε.

Οι αριθμοί που εντυπωσιάζουν

Στο εσωτερικό του χτυπά ο αυτόματος μηχανισμός P.980 της Panerai, προσφέροντας αυτονομία τριών ημερών και δυνατότητα ακριβούς συγχρονισμού χάρη στη λειτουργία hacking seconds.

Εκεί όμως που το PAM01738 θυμίζει πραγματικό εργαλείο αποστολής είναι στις αντοχές του.

Η αδιαβροχοποίηση φτάνει τα 500 μέτρα, ένα νούμερο που ξεπερνά κατά πολύ τις ανάγκες ακόμη και των πιο φιλόδοξων δυτών αναψυχής. Για να το πετύχει αυτό, η εταιρεία ενίσχυσε περαιτέρω τη δομή της κάσας, δημιουργώντας ένα από τα πιο σκληροτράχηλα μοντέλα της σύγχρονης συλλογής της.

Και επειδή οι αριθμοί από μόνοι τους δεν λένε πολλά, κάθε ρολόι δοκιμάζεται ξεχωριστά σε πιέσεις μεγαλύτερες από τις επίσημες προδιαγραφές του, ενώ υποβάλλεται σε χιλιάδες κύκλους περιστροφής της στεφάνης και σε ακραίες δοκιμές κραδασμών.

Με άλλα λόγια, το ρολόι είναι έτοιμο για πολύ περισσότερα από όσα θα του ζητήσει ποτέ ο μέσος ιδιοκτήτης του.

Η γοητεία του "mission-ready" πολυτελούς ρολογιού

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του νέου Navy SEALs δεν είναι ούτε τα 500 μέτρα στεγανότητας ούτε οι στρατιωτικές δοκιμές αντοχής, αλλά η ίδια η ιδέα του.

Γιατί τα περισσότερα πολυτελή ρολόγια σήμερα προσπαθούν να σε πείσουν ότι είναι κοσμήματα, η Panerai πάλι συνεχίζει να σε πείθει ότι είναι εργαλεία.

Εργαλεία, βέβαια, που κοστίζουν όσο ένα μικρό αυτοκίνητο και καταλήγουν συνήθως κάτω από το μανίκι ενός λινoύ σακακιού αντί για μια στρατιωτική στολή, αλλά τι να κάνουμε; Αυτή είναι η γοητεία τους.

Το Panerai Submersible Navy SEALs PAM01738 θα γίνει διαθέσιμο μέσα στον Ιούλιο μέσω του παγκόσμιου δικτύου της μάρκας, με την τιμή του να ανακοινώνεται κατόπιν αιτήματος.

Άλλωστε, όταν ένα ρολόι είναι φτιαγμένο για τους Navy SEALs, η τιμή είναι συνήθως το τελευταίο πράγμα που θέλει να διαφημίσει.