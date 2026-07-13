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Ολυμπιακός: Συμφωνία με Τζιρόνα για Ρόκα

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ζοέλ Ρόκα εμφανίζεται ο Ολυμπιακός, καθώς υπήρξε συμφωνία με την Τζιρόνα για την μεταγραφή του. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Συμφωνία με Τζιρόνα για Ρόκα
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Αίσιο τέλος φέρεται πως είχαν οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με την ισπανική ομάδα για τον 21χρονο άσο, αφού όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, οι δύο σύλλογοι έφτασαν σε οριστική συμφωνία και ο Ισπανός θα συνεχίσει την καριέρα του στο Λιμάνι.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στην διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή με μία πρόταση κοντά στα 5.000.000 ευρώ, τη στιγμή που στην συμφωνία θα περιλαμβάνονται και μπόνους για την Τζιρόνα, όπως και ένα ποσοστό μεταπώλησης. Σύμφωνα με τις αναφορές από την Ισπανία, το ποσοστό αυτό θα φτάνει το 20%.

Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιο απρόοπτο, ο Ζοέλ Ρόκα θα φτάσει τις επόμενες μέρες στην Αθήνα, ούτως ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στην συνέχει να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό για τα επόμενα πέντε χρόνια.

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