«Πολύ κοντά σε Ρόκα ο Ολυμπιακός»

Στην τελική ευθεία φαίνεται να έχει μπει η μεταγραφή του Ζοέλ Ρόκα στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Ζιρόνα για τον Ισπανό εξτρέμ.

Όπως ανάφερει ισπανικό δημοσίευμα, οι Καταλανοί ζητούν 7 εκατομμύρια για την παραχώρηση του ταλαντούχου εξτρέμ, με την απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών να είναι μικρή και τη συμφωνία να είναι προ των πυλών.

Την περσίνή σεζόν, ο 21χρονος κατέγραψε συνολικά 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό τρία γκολ και μια ασίστ σε 1.558' λεπτά συμμετοχής.