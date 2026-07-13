Η ΑΕΚ έδωσε το πρώτο της αγωνιστικό δείγμα επί ολλανδικού εδάφους στο φιλικό με τη Ντε Γκράαφτσαπ.

Η καλή εμφάνιση και η νίκη με 2-1, με τα γκολ των Μπάρναμπας Βάργκα και Ολεξάντρ Ζούμπκοφ ικανοποίησαν τους φίλους της ΑΕΚ από διάφορες περιοχές της Ευρώπης που βρέθηκαν στο γήπεδο και που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα απόγευμα κοντά στα ινδάλματά τους.

H κάμερα του ΑΕΚ TV βρέθηκε στο αθλητικό πάρκο του Γκρίντσλαγκ στην πολη Βέλ της Ολλανδίας και κατέγραψε την αθέατη πλευρά του χθεσινού φιλικού.