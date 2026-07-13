Athens Open WTA 250: Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκκαρη – Η ώρα και το κανάλι

Η Μαρία Σάκκαρη κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Athens Open WTA 250 απέναντι στην Πολίνα Κουντερμέτοβα, ενώ συνολικά τέσσερις Ελληνίδες αγωνίζονται τη Δευτέρα (13/07) στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Athens Open WTA 250: Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκκαρη – Η ώρα και το κανάλι
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Με την έναρξη του κυρίως ταμπλό συνεχίζεται η δράση στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Stadion Sports Center στο ΟΑΚΑ.

Το ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό στρέφεται στην πρώτη εμφάνιση της Μαρίας Σάκκαρη στη διοργάνωση, ενώ συνολικά τέσσερις Ελληνίδες θα βρεθούν στα κορτ κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η Σάκκαρη κόντρα στην Κουντερμέτοβα

Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα είναι εκείνη της Μαρίας Σάκκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και Νο4 του ταμπλό θα αντιμετωπίσει την Πολίνα Κουντερμέτοβα από το Ουζμπεκιστάν, σε αγώνα που είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει όχι πριν από τις 19:30 στο Center Court. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Εφόσον πάρει την πρόκριση, η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μίνα Χότζιτς και τη Χάριετ Νταρτ.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια για τη Δευτέρα, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά την πρώτη συμμετοχή της Σάκκαρη σε διοργάνωση WTA που φιλοξενείται στην Ελλάδα.

Οι υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη τρεις ελληνικές συμμετοχές. Στο Grandstand, η Μαριάννα Αργυροκαστρίτη, η οποία συμμετέχει με wild card, θα αντιμετωπίσει στις 17:30 την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ, που προέρχεται από τα προκριματικά.

Στο ίδιο γήπεδο, στις 21:30, η επίσης κάτοχος wild card Μάρθα Ματούλα θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αυστραλή Ελένα Μίτσιτς, η οποία εξασφάλισε την παρουσία της στο κυρίως ταμπλό μέσω των προκριματικών.

Παράλληλα, στο Court 3, η Σαπφώ Σακελλαρίδη θα κάνει πρεμιέρα στο ταμπλό του διπλού στις 16:00, έχοντας ως συμπαίκτρια την Ταϊβανέζα Για Χσιν Λι. Αντίπαλές τους θα είναι οι Καρόλ Μονέ και Κίου Γιου Γε.

Το πρόγραμμα στο Center Court

Η αγωνιστική δράση στο Center Court θα ανοίξει στις 17:30 με την αναμέτρηση της Κινγουέν Ζενγκ απέναντι στην Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο.

Θα ακολουθήσει το παιχνίδι της Μαρίας Σάκκαρη με την Πολίνα Κουντερμέτοβα, ενώ το πρόγραμμα στο κεντρικό γήπεδο θα ολοκληρωθεί με την αναμέτρηση της Βαλεντίνης Γραμματικοπούλου απέναντι στην Αμερικανίδα Αλίσια Παρκς.

Αναλυτικά οι αγώνες της Δευτέρας (13/07)

Center Court (17:30)

  • Κινγουέν Ζενγκ – Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο (Νο6)
  • Μαρία Σάκκαρη (Νο4) – Πολίνα Κουντερμέτοβα
  • Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου – Αλίσια Παρκς

Grandstand (17:30)

  • Μαριάννα Αργυροκαστρίτη – Λίλι Τάγκερ
  • Βικτόρια Μορβάγιοβα – Σάρα Μπέιλεκ (Νο5)
  • Μάρθα Ματούλα – Έλενα Μίτσιτς

Court 3 (16:00)

  • Για Σιν Λι / Κιου Γιου Γε – Καρόλ Μονέ / Σαπφώ Σακελλαρίδη
  • Μάγκντα Λινέτ (Νο8) – Μάι Χοντάμα
  • Μίνα Χότζιτς – Χάριετ Νταρτ
  • Γιούντις Τσονγκ / Καταζίνα Πίτερ – Μαρία Τιμοφέεβα / Εκατερίνα Γιασίνα
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