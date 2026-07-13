Το πρώτο μήνυμα του Πίτερς στο Μιλάνο: «Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν»

Ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του εμφανίστηκε ο Άλεκ Πίτερς, με τον Αμερικανό φόργουορντ να στέλνει το δικό του μήνυμα ως παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο.

Μέσω των social media, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού απευθύνθηκε στους φιλάθλους της ομάδας, τονίζοντας πως περιμένει πως και πως την επόμενη σεζόν.

Το πρώτο μήνυμα του Πίτερς:

«Γεια σας σε όλους. Είμαι ο Άλεκ Πίτερς. Ανυπομονώ να γνωρίσω τον καθένα από εσάς. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν. Μας περιμένει μια πολύ καλή περίοδος προετοιμασίας και ξέρω ότι θα δουλέψουμε σκληρά, ώστε να επιστρέψουμε στο παρκέ και να έχουμε μια επιτυχημένη χρονιά με την Αρμάνι Μιλάνο. Τα λέμε σύντομα και καλό καλοκαίρι σε όλους», ανέφερε στο μήνυμά του.