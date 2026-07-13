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Επίσημο: Γενικός Διευθυντής στην ΑΕΛ ο Σωτήρης Κυργιάκος

Ο Σωτήρης Κυργιάκος αναλαμβάνει και επίσημα χρέη Γενικού Διευθυντή στην ΑΕΛ.

Επίσημο: Γενικός Διευθυντής στην ΑΕΛ ο Σωτήρης Κυργιάκος
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Η ΑΕΛ προχωρά σε σημαντική διοικητική κίνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς ο Σωτήρης Κυριάκος αναλαμβάνει τον ρόλο του Γενικού Διευθυντή της ΠΑΕ.

Η απόφαση ανήκει στον νέο ιδιοκτήτη του συλλόγου, Ζήση Στυλιανό, ο οποίος συνεχίζει τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, προχωρώντας σε αλλαγές στη διοικητική δομή της ομάδας.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Σωτήρη Κυργιάκο ο οποίος αναλαμβάνει την θέση του Γενικού Διευθυντή.

Ο Σωτήρης Κυργιάκος, έχοντας αξιόλογη καριέρα ως διεθνής ποδοσφαιριστής, εκατοντάδες συμμετοχές σε σπουδαία clubs του εξωτερικού και της χώρας μας αλλά και παραγωγική συνεισφορά ως στέλεχος πλέον στη διοίκηση του ελληνικού ποδοσφαίρου, αναλαμβάνει την μεγάλη ευθύνη της γενικής διεύθυνσης της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ως Sports Director, εκτιμώντας βαθύτατα το μέγεθος και της αξίες της.

Σωτήρη σε καλωσορίζουμε στην μεγάλη βυσσινί οικογένεια. Ευχόμαστε Υγεία και την μέγιστη απόδοση με επιτυχίες!»

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