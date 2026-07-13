Ηλίας Λαλιώτης και Γιάννης Κουβόπουλος ρίχνουν καρό σημαία για το καλοκαίρι και δίνουν ραντεβού ακόμα πιο ανανεωμένοι για τον Σεπτέμβριο.

Το τελευταίο ΜΠΙΦ για τη… σεζόν (λέμε τώρα) έφτασε. Ηλίας Λαλιώτης και Γιάννης Κουβόπουλος σας υποδέχονται στο στούντιο του Onsports για τελευταία φορά το φετινό καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο.

Συνέντευξη Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μεταγραφές μπασκετικού Παναθηναϊκού, εξελίξεις σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Άρη και όλα τα θέματα που αφορούν τους Big-4 στο ποδόσφαιρο.

Πάντα με τη συμβολή του Τάσου Νικολογιάννη, αλλά και του Βαγγέλη Πάτα ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις για το Μουντιάλ και τους δύο μεγάλους ημιτελικούς μεταξύ Γαλλίας-Ισπανίας και Αργεντινής-Αγγλίας.

Συντονιστείτε στις 15:00 ακριβώς… Πάνω-κάτω…