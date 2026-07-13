Επίσημα στην Μπαρτσελόνα ο Τζάστιν Ρόμπινσον

Μπαρτσελόνα ενίσχυσε την περιφερειακή της γραμμή, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζάστιν Ρόμπινσον. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και θα φορέσει τη φανέλα των Καταλανών από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε και επίσημα, με τους «μπλαουγκράνα» να προσθέτουν στο ρόστερ τους έναν παίκτη που πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στην πρώτη του συμμετοχή στη EuroLeague.

Σε 36 συμμετοχές στη EuroLeague, ο Αμερικανός γκαρντ κατέγραψε κατά μέσο όρο 14,6 πόντους και 4,5 ασίστ σε σχεδόν 19 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του στην οργάνωση και την εκτέλεση.