· Μπαρτσελόνα

Επίσημα στην Μπαρτσελόνα ο Τζάστιν Ρόμπινσον

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.

Επίσημα στην Μπαρτσελόνα ο Τζάστιν Ρόμπινσον
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Μπαρτσελόνα ενίσχυσε την περιφερειακή της γραμμή, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζάστιν Ρόμπινσον. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και θα φορέσει τη φανέλα των Καταλανών από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε και επίσημα, με τους «μπλαουγκράνα» να προσθέτουν στο ρόστερ τους έναν παίκτη που πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στην πρώτη του συμμετοχή στη EuroLeague.

Σε 36 συμμετοχές στη EuroLeague, ο Αμερικανός γκαρντ κατέγραψε κατά μέσο όρο 14,6 πόντους και 4,5 ασίστ σε σχεδόν 19 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του στην οργάνωση και την εκτέλεση.

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