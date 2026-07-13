Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; (vid.)

Όσα κατέγραψε η κάμερα της Allwyn στο Release Athens Festival

Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; (vid.)
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Το εκρηκτικό live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes στο Release Athens Festival 2026 προσέλκυσε χιλιάδες θεατές στην Πλατεία Νερού και αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

Αγαπημένες διαχρονικές επιτυχίες ξεσήκωσαν το κοινό και δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, που θα τους μείνει χαραγμένη στο μυαλό για χρόνια.

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε ανάμεσα στους χιλιάδες παρευρισκόμενους πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής showbiz, τα οποία έδωσαν το «παρών» στη συναυλία και απόλαυσαν μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία.

Δείτε στο βίντεο ποιοι βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού:

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