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Γερό... μπάσιμο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για Τίλεμανς

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να κινείται δυναμικά για τον απόκτηση του Γιούρι Τίλεμανς.

Γερό... μπάσιμο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για Τίλεμανς
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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να αναζητά ποιοτικές λύσεις για τη μεσαία γραμμή και ο Γιούρι Τίλεμανς έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς μεταγραφικούς στόχους των «κόκκινων διαβόλων» ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Athletic», οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Άστον Βίλα, με στόχο να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του διεθνούς Βέλγου χαφ.

Θετικός ο Τίλεμανς, υποχωρεί η περίπτωση Έντερσον

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο 29χρονος μέσος αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στο «Ολντ Τράφορντ», γεγονός που διευκολύνει τις συζητήσεις μεταξύ των δύο συλλόγων.

Την ίδια στιγμή, η περίπτωση του Έντερσον φαίνεται να απομακρύνεται προσωρινά από το μεταγραφικό πλάνο της Γιουνάιτεντ, καθώς οι ανησυχίες γύρω από την κατάσταση της υγείας του έχουν οδηγήσει τους ανθρώπους του συλλόγου να παγώσουν τις σχετικές κινήσεις.

Σταθερή αξία στην Άστον Βίλα

Ο Τίλεμανς προέρχεται από ακόμη μία ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά με τη φανέλα της Άστον Βίλα, καταγράφοντας 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με δύο γκολ και επτά ασίστ.

Παράλληλα, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και με την εθνική ομάδα του Βελγίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, συμβάλλοντας στην πορεία μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

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