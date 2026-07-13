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AEK: Στην προπόνηση της «Ένωσης» ο Άμραμπατ - «Μου λείπει το γήπεδο, μου λείπουν τα πάντα»

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τα μέλη της ΑΕΚ στην προπόνηση της Δευτέρας (13/07), καθώς τους «κιτρινόμαυρους» επισκέφθηκε ο Νορντίν Άμραμπατ.

Βαγγέλης Πάτας

AEK: Στην προπόνηση της «Ένωσης» ο Άμραμπατ - «Μου λείπει το γήπεδο, μου λείπουν τα πάντα»
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Ο Μαροκινός, ο οποίος κατέκτησε το νταμπλ με την «Ένωση» το 2023, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο, όπου έχει καταλύσει η «Ένωση».

Ο Άμραμπατ ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην ΑΕΚ κι ως εκ τούτου ήταν αναμενόμενο οι «κιτρινόμαυροι» να τον υποδεχθούν με χαμόγελα κι αγκαλιές. Ο 39χρονος ποδοσφαιριστής είχε την ευκαιρία να μιλήσει με παλιούς συμπαίκτες του και μέλη που βρίσκονταν στην ομάδα και την περίοδο που ήταν κι αυτός παίκτης της.

Ο Άμραμπατ, μιλώντας στους απεσταλμένους που βρίσκονται στην Ολλανδία, είπε: «Μου λείπει το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ομάδα, η ατμόσφαιρα, τα πάντα. Μου λείπουν τα πάντα από την ΑΕΚ όσα έζησα. Να υποστηρίζεται την ΑΕΚ!».

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