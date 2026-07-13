Ο κορυφαίος τεχνικός των ευρωπαϊκών γηπέδων, μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, δίνει την πρώτη μεγάλη συνέντευξή του στο Onsports και μιλάει για τα όνειρά του με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Η στιγμή που περίμεναν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού για πάρα πολλά χρόνια έφτασε. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του, επέστρεψε στο… σπίτι του. Ο Σέρβος τεχνικός φόρεσε και πάλι τη φανέλα με το «τριφύλλι» στο στήθος και στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη ως προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε στο Onsports για τα… καταπράσινα όνειρά του, για την ομάδα που σχεδιάζει και για το μυστικό της επιτυχίας.

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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Onsports για όλους και για όλα…

*Η συνέντευξη είχε πραγματοποιηθεί πριν από τις μεταγραφικές κινήσεις του «τριφυλλιού».