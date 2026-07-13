Γαλλία-Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή με σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr

Η ώρα των ημιτελικών έφτασε στο Παγκόσμιο. Δύο μεγάλα ντέρμπι περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Την Τρίτη, στις 22:00, η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία και την Τετάρτη, στις 22:00, παίζουν η Αγγλία με την Αργεντινή.

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