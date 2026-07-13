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Παναθηναϊκός: Έβγαλε μέρος του προγράμματος ο Πελίστρι - Προπόνηση σε δύο γκρουπ

Ο Φακούντο Πελίστρι ακόλουθησε μέρος της προπόνησης στον Παναθηναϊκό.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Έβγαλε μέρος του προγράμματος ο Πελίστρι - Προπόνηση σε δύο γκρουπ
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Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του το ρεπό της Κυριακής και επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης», συνεχίζοντας την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο και τις επερχόμενες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Το τεχνικό επιτελείο χώρισε τους ποδοσφαιριστές σε γκρουπ, ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής τους στο πρόσφατο φιλικό απέναντι στη Γκρασχόπερ, προκειμένου να διαχειριστεί σωστά τα αγωνιστικά φορτία.

Όσοι αγωνίστηκαν για περισσότερο από ένα ημίχρονο στο φιλικό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, με στόχο την αποκατάσταση και την αποφυγή επιβάρυνσης.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν με προθέρμανση και στη συνέχεια δούλεψαν στην κυκλοφορία της μπάλας, πριν περάσουν σε ασκήσεις υψηλής έντασης με καταστάσεις ένας εναντίον ενός και τρεις εναντίον τριών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα τελειώματα των φάσεων.

Το τελευταίο μέρος της προπόνησης περιλάμβανε εξατομικευμένη δουλειά, με κάθε ποδοσφαιριστή να ακολουθεί πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της θέσης του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θετικά ήταν τα νέα και για τον Φακούντο Πελίστρι, καθώς ο Ουρουγουανός εξτρέμ συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος.

Η επόμενη προπόνηση του Παναθηναϊκού έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τρίτης, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να συνεχίζει την προετοιμασία της ομάδας ενόψει των επίσημων αγώνων της νέας σεζόν.

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