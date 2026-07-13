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Ο ΠΑΟΚ αποχαίρετησε τον Γιακουμάκη: «Γιώργο ευχαριστούμε για το πάθος σου» (pic)

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ στον Γιώργο Γιακουμάκη.

Ο ΠΑΟΚ αποχαίρετησε τον Γιακουμάκη: «Γιώργο ευχαριστούμε για το πάθος σου» (pic)
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Ο Γιώργος Γιακουμάκης αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, καθώς μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του, ο Έλληνας φορ πήρε μεταγραφή για τα ΗΑΕ και συγκεκριμένα την Αλ Αΐν του Ίβιτς.

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ

«Ο δανεισμός του Γιώργου Γιακουμάκη ολοκληρώθηκε.

Ευχαριστούμε τον Γιώργο για την προσφορά και το πάθος με το οποίο υπηρέτησε τα χρώματά μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

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