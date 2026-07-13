Το «Need for Speed» μπήκε στον "πάγο" αλλά το είχαμε αποχαιρετήσει χρόνια πριν

Για πολλούς από εμάς, το Need for Speed δεν ήταν απλώς ένα racing game. Ήταν οι ατελείωτες ώρες μπροστά στην οθόνη, προσπαθώντας να ξεφύγουμε από τα περιπολικά, να μαζέψουμε χρήματα για το επόμενο body kit, να αλλάξουμε ζάντες, να βάψουμε το Mitsubishi Eclipse ή το Nissan 350Z στα πιο απίθανα χρώματα. Ήταν η εποχή που το tuning δεν ήταν μόδα, αλλά τρόπος ζωής.

Ή αλλιώς, το πρώτο αυτοκίνητο που οδηγήσαμε, πριν βγάλουμε δίπλωμα οδήγησης.

Το Underground και το Underground 2 ειδικά έκαναν κάτι που ελάχιστα παιχνίδια έχουν καταφέρει. Δεν μας έβαλαν απλώς πίσω από το τιμόνι γρήγορων αυτοκινήτων, αλλά μας έκαναν να νιώσουμε μέρος μιας κουλτούρας που εκείνη την περίοδο εκτοξευόταν χάρη και στις πρώτες ταινίες Fast & Furious. Ξαφνικά, όλοι θέλαμε neon κάτω από το αμάξι, τεράστιες αεροτομές και μουσική που σήμερα αρκεί να ακούσεις για να επιστρέψεις νοερά στο παιδικό σου δωμάτιο.

Από τότε όμως πέρασε καιρός

Για την ακρίβεια, πάνω από είκοσι χρόνια. Οι δρόμοι άλλαξαν, τα videogames εξελίχθηκαν και το ίδιο συνέβη και με τους gamers. Το Need for Speed προσπάθησε πολλές φορές να ξαναβρεί τη μαγεία του, άλλες πλησίασε, μέχρι και ταινία έβγαλε (μη τη δείτε όμως) τις περισσότερες όμως έμοιαζε να κυνηγά τη σκιά του. Κανένας νέος τίτλος δεν κατάφερε να αποκτήσει το ειδικό βάρος που είχαν τα Underground ή το Most Wanted. Όχι επειδή ήταν απαραίτητα κακά παιχνίδια, αλλά γιατί η εποχής τους, πλέον είχε περάσει.

Η είδηση ότι η Criterion βάζει προσωρινά στο συρτάρι τη σειρά για να αφοσιωθεί στο Battlefield προκαλεί μια δόση στενοχώριας. Όχι όμως επειδή χάνουμε το επόμενο παιχνίδι, αλλά γιατί συνειδητοποιούμε ότι ένα ακόμη κομμάτι της gaming εφηβείας μας ουσιαστικά έκλεισε. Είναι σαν να βλέπεις μια αγαπημένη αυτοκινητιστική συνάντηση η οποία κάποτε ήταν το απόλυτο σημείο συνάντησης, αλλά πλέον ο κόσμος έχει προχωρήσει.

Κι όμως, ίσως αυτή η παύση να είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στη σειρά. Τα μεγάλα franchises δεν χρειάζεται να κυκλοφορούν έναν νέο τίτλο κάθε λίγα χρόνια μόνο και μόνο για να υπάρχουν. Μερικές φορές χρειάζονται χρόνο, νέες ιδέες και κυρίως έναν λόγο για να επιστρέψουν. Γιατί αν το μόνο που έχουν να προσφέρουν είναι μια ακόμη προσπάθεια ανακύκλωσης της ίδιας συνταγής, ίσως είναι προτιμότερο να περιμένουμε.

Έκανε τελικά τον κύκλο του;

Το Need for Speed δεν θα μείνει στην ιστορία επειδή σταμάτησε να βγάζει παιχνίδια, αλλά επειδή κατάφερε να κάνει πραγματικά κάτι το αδύνατο: να μεταφέρει την αίσθηση της παράνομης νυχτερινής κόντρας από τη μεγάλη οθόνη στην οθόνη του υπολογιστή ή της κονσόλας. Ήταν το παιχνίδι που μας έκανε να πιστεύουμε ότι κάθε Honda Civic μπορούσε να γίνει θρύλος και κάθε ευθεία μια προσωπική πίστα. Και αν αυτό είναι πράγματι το τέλος του, δεν υπάρχει λόγος να το θυμόμαστε με πικρία, αλλά όπως του αξίζει.

Ως ένα από τα σημαντικότερα arcade racing videogames όλων των εποχών. Και αν κάποια μέρα επιστρέψει, ας το κάνει επειδή έχει κάτι πραγματικά νέο να καινούργιο, και όχι επειδή απλώς το νοσταλγήσαμε.