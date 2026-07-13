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Το «αντίο» του Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ: «Θα έχετε ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου»

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ.

Το «αντίο» του Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ: «Θα έχετε ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου»
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Λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Γιακουμάκης αποχαιρέτησε τον σύλλογο και τον κόσμο της ομάδας με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ολοκληρώνει την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της θητείας του στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Η ανάρτηση του Γιακουμάκη

«Ευχαριστώ για όλα. Θα έχετε ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

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