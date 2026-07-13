Από τη Euroleague στην Ιαπωνία ο Κοστέλο: Οι Τσίμπα Τζετς ανακοίνωσαν τον πρώην παίκτη της Βαλένθια

Ο Ματ Κοστέλο είναι κι επίσημα παίκτης των Τσίμπα Τζετς, με τον έμπειρο ψηλό να συνεχίζει την καριέρα του στην Ιαπωνία, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Βαλένθια.

Ο 33χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ αποχώρησε από την ισπανική ομάδα και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Τσίμπα Τζετς, οι οποίοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Κοστέλο αγωνίστηκε σε 82 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 6,6 πόντους και 3,9 ριμπάουντ.

Παράλληλα, συνέβαλε στην πορεία της Βαλένθια μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και στην παρουσία της στο Euroleague Final Four 2026.