Κοιμήσου όπως οι ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ

Όταν βλέπουμε τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου να αγωνίζονται σε ένα Μουντιάλ, συνήθως εστιάζουμε στην προπόνηση, τη διατροφή και το ταλέντο τους. Υπάρχει όμως ένας παράγοντας που κάνει τη διαφορά όσο λίγοι και αυτός είναι ο ύπνος. Οι επαγγελματικές ομάδες επενδύουν πλέον σε ειδικούς ύπνου, εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης και τεχνολογίες που βοηθούν τους αθλητές να ξεκουράζονται σωστά, γιατί γνωρίζουν ότι η απόδοση ξεκινά από το προηγούμενο βράδυ.

Δεν χρειάζεται, βέβαια, να έχεις προσωπικό φυσιοθεραπευτή ή πολυτελές προπονητικό κέντρο για να υιοθετήσεις τις ίδιες βασικές συνήθειες, καθώς τα βήματα είναι ψιλοστάνταρ.

Το πρώτο βήμα είναι η συνέπεια

Προσπάθησε να πηγαίνεις για ύπνο και να ξυπνάς περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Με αυτόν τον τρόπο, ο οργανισμός σου ρυθμίζει καλύτερα το βιολογικό του ρολόι και ο ύπνος γίνεται πιο ποιοτικός. Νομίζεις ότι ο Χάαλαντ έγινε… Ράγκναρ Λόθμπροκ επειδή κάνει ζωάρα; Κοιμάται με συνέπεια.

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Το περιβάλλον

Ένα δροσερό, σκοτεινό και ήσυχο δωμάτιο βοηθά πάντα το σώμα να περάσει πιο εύκολα στα βαθιά στάδια του ύπνου, εκεί όπου γίνεται η πραγματική αποκατάσταση. Οι περισσότεροι επαγγελματίες αθλητές αποφεύγουν επίσης την έντονη έκθεση σε οθόνες λίγο πριν κοιμηθούν, καθώς το μπλε φως μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που προετοιμάζει τον οργανισμό για ξεκούραση.

Αν είσαι και εσύ ο τύπος κοιμάται με τηλεόραση ανοιχτή, ή τον παίρνει ο ύπνος πάνω στο κινητό του, μάλλον δεν θα πετύχεις το 100% του ύπνου σου.

Ω ναι, η διατροφή

Αυτό είναι βέβαιο ότι το έχεις πάρει χαμπάρι, ειδικά όταν έχεις φάει τον άμπακο. Ένα βαρύ γεύμα ή μεγάλη ποσότητα αλκοόλ αργά το βράδυ μπορεί να διαταράξει τον ύπνο, ακόμη κι αν κοιμηθείς γρήγορα. Αντίθετα, ένα ελαφρύ βραδινό και ο περιορισμός της καφεΐνης τις τελευταίες ώρες της ημέρας βοηθούν το σώμα να χαλαρώσει φυσικά.

Οι κορυφαίοι αθλητές αντιμετωπίζουν τον ύπνο σαν μέρος της προπόνησής τους και όχι σαν πολυτέλεια. Το ίδιο μπορείς να κάνεις κι εσύ. Επτά έως εννέα ώρες ποιοτικού ύπνου μπορούν να βελτιώσουν την ενέργεια, τη συγκέντρωση, τη διάθεση και τη φυσική απόδοση, είτε ετοιμάζεσαι για έναν αγώνα, είτε για μια απαιτητική ημέρα στο γραφείο.

Γιατί τελικά, η καλύτερη «αναβάθμιση» που μπορείς να προσφέρεις στον οργανισμό σου δεν βρίσκεται απαραίτητα στο γυμναστήριο, αλλά ξεκινά από το κρεβάτι.