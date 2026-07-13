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Ολυμπιακός: Τέλος η υπόθεση Στάνιτς – Στρέφονται σε άλλες περιπτώσεις οι «ερυθρόλευκοι»

Μολονότι οι διαπραγματεύσεις με τη Λουντογκόρετς είχαν προχωρήσει σημαντικά, αυτό που προκύπτει από τον Ολυμπιακό είναι ότι η περίπτωση του Πέταρ Στάνιτς δεν απασχολεί πλέον, με τους «ερυθρόλευκους» να στρέφονται σε άλλες λύσεις για τη μεσοεπιθετική γραμμή.

Ολυμπιακός: Τέλος η υπόθεση Στάνιτς – Στρέφονται σε άλλες περιπτώσεις οι «ερυθρόλευκοι»
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Η υπόθεση του Στάνιτς δεν θα έχει, τουλάχιστον επί του παρόντος, θετική κατάληξη για τον Ολυμπιακό.

Από την ομάδα του Πειραιά προκύπτει ότι οι «ερυθρόλευκοι» αποσύρονται από τη διεκδίκηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού, έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν αρκετές ημέρες.

Οι Πειραιώτες είχαν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο επαφών με τη Λουντογκόρετς, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπήρχε συμφωνία σε ποσό που άγγιζε τα 8 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, την Παρασκευή (10/07) βρέθηκε στην Ελλάδα κι ο εκπρόσωπος του Στάνιτς, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι τελευταίες συζητήσεις γύρω από τη μεταγραφή.

Τα δεδομένα, ωστόσο, άλλαξαν, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν βρίσκεται πλέον στην ατζέντα της ομάδας. Όπως προκύπτει, υπήρξαν ζητήματα στις διαπραγματεύσεις που δεν κατέστη δυνατό να επιλυθούν, με αποτέλεσμα οι «ερυθρόλευκοι» να στρέψουν την προσοχή τους σε άλλες επιλογές για την ενίσχυση της θέσης πίσω από τον επιθετικό.

Απομένει να φανεί αν η απόφαση αυτή είναι οριστική ή αν πρόκειται για μία κίνηση τακτικής στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

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