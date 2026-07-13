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Στο... στόχαστρο της Λάτσιο ο Χάμες Ροντρίγκες

Ενδιαφέρον από τη Λάτσιο για τον Χάμες Ροντρίγκες

Στο... στόχαστρο της Λάτσιο ο Χάμες Ροντρίγκες
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Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Λάτσιο βρίσκεται ο Χάμες Ροντρίγκες, με τους «μπιανκοτσελέστι» να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του έμπειρου Κολομβιανού μεσοεπιθετικού.

Ο 35χρονος άσος πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με την εθνική Κολομβίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, κερδίζοντας ξανά τις εντυπώσεις και προσελκύοντας το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, με τη Λάτσιο να συγκαταλέγεται μεταξύ των ομάδων που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Ο Χάμες, που στο παρελθόν φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στο MLS με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ, από την οποία αποχώρησε ως ελεύθερος.

Εφόσον προχωρήσει η συγκεκριμένη υπόθεση, ο διεθνής Κολομβιανός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Serie A, προσθέτοντας ακόμη ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο πλούσιο βιογραφικό του.

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