Athens Open WTA 250: Συμπληρώθηκε το κυρίως ταμπλό - Οι αντίπαλοι των Ελληνίδων τενιστριών

Μετά το τέλος της δεύτερης ημέρας των προκριματικών στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 που διεξάγεται έως και τις 19 Ιουλίου στο Stadion Sports Center, έξι τενίστριες πήραν το εισιτήριο για το κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης.

Οι νικήτριες που προέκυψαν είναι οι Λίλι Τάγκερ, Νάο Χιμπίνο, Αόι Ίτο, Έλενα Μίσιτς, Βικτόρια Μαγιαβόγια και Μίντα Χόνττζιτς.

Και οι έξι τενίστριες θα λάβουν μέρος στο κυρίως ταμπλό και θα τοποθετηθούν στις αντίστοιχες θέσεις που είναι ανοιχτές για τις παίκτριες που πήραν πρόκριση μέσω των προκριματικών αγώνων του τουρνουά.

Στο κυρίως ταμπλό βρίσκονται και πέντε Ελληνίδες, η Σαπφώ Σακελλαρίδη, η Μαριάννα Αργυροκαστρίτη, η Μάρθα Ματούλα, η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και η Μαρία Σάκκαρη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στον δεύτερο προκριματικό γύρο:

Λίλι Τάγκερ - Μάντισον Σιεγκ: 6-0, 6-3

Νάο Χιμπίνο - Μιριάνα Τόνα: 6-4, 6-0

Αόι Ίτο - Γιασμίν Μανσούρι: 6-4, 6-0

Έλενα Μίσιτς - Αναστασία Κουλίκοβα: 6-3, 3-6, 6-4

Βικτόρια Μαγιαβόγια - Ελίνα Νεπλίι: 6-4, 6-1

Μίντα Χόνττζιτς - Εκατερίνα Γιασίνα: 6-1, 6-2

Τη Δευτέρα (13/7) ξεκινούν οι αγώνες του πρώτου γύρου στο κυρίως ταμπλό με τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη κόντρα στην Πολίνα Κουντερμέτοβα να ξεχωρίζει (όχι πριν τις 19:30).

Το πρόγραμμα των «32»

Κλάρα Τάουσον - Νάο Χιμπίνο

Σαπφώ Σακελλαρίδη - Μιριάνα Τόνα

Μαριάννα Αργυροκαστρίτη - Λίλι Τάγκερ

Βικτόρια Μορβαγιόνοβα - Σάρα Μπέιλεκ

Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα - Βικτόρια Τόμοβα

Κάρολ Μονέτ - Ρεμπέκα Μασαρόβα

Μάρθα Ματούλα - Έλενα Μίτσιτς

Κινγουεν Ζενγκ - Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο

Μάγδα Λινέτ - Μάι Χοντάμα

Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου - Αλίσια Παρκς

Μίνα Χόνττζιτς - Χάριετ Νταρτ

Πολίνα Κουντερμέτοβα - Μαρία Σάκκαρη

Τερέζα Βαλεντόβα - Σοφία Κωστούλας

Άννα Μπλίνκοβα - Αλιαξάντρα Σασνόβιτς

Αόι Ίτο - Αλίνα Κορνέεβα

Μαρία Τιμοφέεβα - Αν Λι

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Δευτέρας (13/07):

Center Court

17:30

Τσινγουέν Ζενγκ- Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο (Νο.6)

Πολίνα Κουντερμετόβα- Μαρία Σάκκαρη (Νο.4) (όχι πριν τις 19:30)

Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (WC)- Αλίσια Παρκς

Grandstand

17:30

Μαριάννα Αργυροκαστρίτη (WC)- Λίλι Τάγκερ (Q)

Βικτόρια Μορβαγιόβα (Q)- Σάρα Μπέιλεκ (Νο.5)

Μάρθα Ματούλα (WC)- Έλενα Μίτσιτς (Q)

Court 3

16:00

Λι/Γιε- Μονέτ/Σακελλαρίδη

Μάγκντα Λινέτ (Νο.8)- Μάι Χοντάμα

Μίνα Χότζιτς (Q)- Χάριετ Νταρτ

Εισιτήρια και μεταδόσεις

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα online μέσω των athens-open.com και Ticketmaster και ξεκινούν από μόλις 5 ευρώ. Το κοινό μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε Center Court, Ground Pass και VIP εισιτήρια, ενώ θα λειτουργεί και Fan & Food Zone, με πολλές δραστηριότητες.

Το Stadion Sports Center, που φιλοξενεί τη διοργάνωση, διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης της Αθήνας, φέρνοντας ξανά στη χώρα μας σπουδαίες αναμετρήσεις γυναικείου τένις.

Οι αγώνες θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τα κανάλια EΡΤ1 και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ!