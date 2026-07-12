Μουντιάλ 2026: «Βράζουν» οι Γάλλοι με Μαριάνο Ραχόι

Έντονα ενοχλημένοι είναι οι Γάλλοι διεθνείς και συνολικά στη χώρα, μετά από άρθρο του Μαριάνο Ραχόι. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας ουσιαστικά δυναμιτίζει το κλίμα πριν τον ημιτελικό ανάμεσα στους «τρικολόρ» και τη «φούρια ρόχα», καθώς έγραψε πως πρόκειται για ομάδα «χωρίς Γάλλους».

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα «El Debate» και μεταξύ άλλων ο Ραχόι αναφέρει: «Ένα ρόστερ πολύ υψηλού επιπέδου, αλλά χωρίς Γάλλους».

Ο Πέδρο Σάντσεθ, νυν πρωθυπουργός της χώρας της Ιβηρικής, καταδίκασε το άρθρο κάνοντας λόγο για «ξενοφοβικές δηλώσεις». «Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που μετρούν την εθνική ταυτότητα με βάση το επώνυμο, τον τόπο γέννησης ή το χρώμα του δέρματος, ενώ άλλοι την ορίζουν από την αφοσίωση σε μια χώρα και τη διάθεση να συμβάλουν σε αυτήν», έγραψε στο «Χ».

«Η Ισπανία ανήκει σε όσους την αγαπούν και τη διαμορφώνουν, όχι σε όσους την ατιμάζουν με ξενοφοβικές δηλώσεις. Γαλλία, θα τα πούμε στον ημιτελικό. Ας κερδίσει ο καλύτερος και ας ηττηθεί ο ρατσισμός», πρόσθεσε.

Από τη γαλλική πλευρά, ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ απάντησε ότι «η εθνική Γαλλίας αποτελείται αποκλειστικά από Γάλλους», τονίζοντας πως «η Γαλλία δεν ορίζεται από το χρώμα του δέρματος ή τη θρησκεία, αλλά είναι ένα πολιτικό έθνος που ενώνεται γύρω από τις αξίες της Δημοκρατίας».

Αντιδράσεις υπήρξαν και από μέλη της γαλλικής κυβέρνησης. Η υπουργός Υπερπόντιων Εδαφών, Ναϊμά Μουτού, χαρακτήρισε τις δηλώσεις μέρος μιας «μεθοδικής και πλέον συνηθισμένης ρητορικής μίσους» κατά της Γαλλίας και κάλεσε τη Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να εξετάσει το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών.

Η υπουργός αρμόδια για την καταπολέμηση των διακρίσεων, Ορόρ Μπερζέ, κατήγγειλε «επαναλαμβανόμενα ρατσιστικά παραληρήματα», επισημαίνοντας ότι «ο αθλητισμός πρέπει να παραμείνει χώρος όπου οι άνθρωποι κρίνονται αποκλειστικά για το ταλέντο τους».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νινιές, δήλωσε ότι, εφόσον οι δηλώσεις αποδίδονται σωστά στον Ραχόι, είναι «απολύτως απαράδεκτες».

Παρέμβαση έκανε και η πρεσβεία της Γαλλίας στη Μαδρίτη, επισημαίνοντας ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδας είναι Γάλλοι πολίτες. Όπως ανέφερε, από τους 26 παίκτες της αποστολής, οι 23 έχουν γεννηθεί στη Γαλλία, ενώ οι υπόλοιποι τρεις, αν και γεννήθηκαν στο εξωτερικό, διαθέτουν επίσης τη γαλλική υπηκοότητα.